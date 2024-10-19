بالصور والفيديو.. انتشار مكثف قرب منزل نتنياهو بعد استهدافه بطائرة مسيرة مفخخة

نيوز- محلي

تناقلت وسائل إعلامية صورا ومقطع يظهر فيه انتشار لقوات الإسرائيلي وسيارات الاسعاف قرب منزل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامن نتنياهو بعد استهدافه بطائرة مسيرة مفخخة.

جاء ذلك بعدما ذكر الإسرائيلي في بيان ان "مسيّرة من أصل 3 انطلقت من وسقطت في قيساريا".

فيما اكد نتنياهو أن "مسيّرة قيساريا استهدفت منزل نتنياهو ولم يكن موجودا".