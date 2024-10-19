تفاصيل جديدة حول عملية اغتيال السنوار.. من الذي كان برفقته؟

نيوز – دولي

ادعى ضابط في الإسرائيلي، إن زعيم حماس يحيى السنوار، ارتكب "خطأً فادحًا" أدى إلى اغتياله، فيما كُشف عن تفاصيل جديدة بشأن العملية.

ووفقًا لصحيفة "تلغراف" البريطانية، أوضح في الإسرائيلي، دورون سبيلمان، أن "السنوار ارتكب خطأ لدى الظهور في سكني برفح، حيث تم تعقبه بواسطة طائرة مسيرة.

من جانبها، كشفت قناة "i24NEWS" الإسرائيلية، تفاصيل متعلقة بعملية اغتيال السنوار، موضحة أنها "بدأت صباح الأربعاء، عندما رصدت قوة إسرائيلية اشخاصاً قرب حي تل السلطان برفح، جنوبي القطاع".

واقتربت قوة بقيادة الفرقة 450، ورصدت 3 أشخاص: "اثنان بعباءات وثالث مسلح".

وأطلق القائد على المسلح، ليتضح لاحقًا أنه السنوار.

وقرر الفرقة 450 إطلاق على المسلح الذي كان يقف من الخلف، فأطلق على يده وقطعها، في النهاية تبين أنه السنوار، وفقا للقناة.

وبعد إطلاق النار، ركض المسلحان إلى منزل معين، بينما ركض السنوار إلى منزل مجاور واختفى من المنطقة.

في هذه الأثناء بدأ تبادل لإطلاق أُصيب خلاله جندي إسرائيلي بجروح خطيرة.

ولاحقًا، أطلقت القوات الإسرائيلية قذائف على المنزل الذي احتمى فيه السنوار، فيما ألقى الأخير قنبلتين على الجنود، قبل أن ترصده طائرة مسيرة.

بعدها، أطلقت القوات قذيفة أخرى أدت إلى اغتياله، صباح الخميس، حيث تم تأكيد هويته.

وكان المتحدث باسم الإسرائيلي دانيال هاغاري، قد أوضح في وقت سابق أن السنوار كان يحمل مسدسًا، وفقًا لوكالة فرانس برس.

وأكد هاغاري عدم وجود رهائن إسرائيليين في المنطقة المحيطة بالمقاتلين الثلاثة، مشيرًا إلى الرهائن المحتجزين منذ هجوم 7 تشرين الاول 2023.

كما كشف الإسرائيلي، هوية رفيق زعيم حماس الذي اغتيل معه، وذكر في بيان أنه "المدعو محمود حمدان"، موضحا أنه "كان كتيبة تل السلطان التابعة لحماس، وكان مسؤولاً عن تأمين السنوار وعن ستة رهائن الذين تم قتلهم في المنطقة".

وأضاف أنه "قبل عدة أسابيع، تم تحديد أن حمدان قُتل على الأرجح بناءً على معلومات استخباراتية. واليوم نفهم أن المعلومات الاستخباراتية التي استند إليها نبأ مقتله لم تكن دقيقة بما فيه الكفاية، بحيث استمر حمدان في عملية حماية السنوار".

وأشار إلى أنه "اليوم (الجمعة) اغتيل حمدان في اشتباك مع جنود من الإسرائيلي على بعد حوالي 200 متر من المكان الذي تم فيه تصفية السنوار".