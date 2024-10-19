ما هو مصير جثمان السنوار؟

نيوز – دولي

أكدت الإسرائيلية بعد مطابقة الحمض النووي، أن الجثة التي وصلتها هي لزعيم حماس يحيى السنوار، الا ان مصير الجثة يبقى غير واضح حتى الآن.

ولم تعلن إسرائيل ما إذا كانت ستحتفظ بالجثة لاستخدامها في أية صفقة تبادل محتملة مقبلة، أو ما إذا كان سيتم دفنها بطريقة أخرى، أو إعادتها إلى حماس.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، عن خبراء، أن فكرة استخدامها ضمن عملية تبادل مسألة "غير مرجحة"، نظرا لأن "المسؤولين في إسرائيل لا يريدون لمكان دفن الجثمان (في الأراضي الفلسطينية) أن يصبح مزارا".

وقال مدير بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، جون بي ألترمان، للصحيفة: "أعتقد أنه سيتم دفنه بمكان سري غير معلن".

وأوضح ألترمان أنه من المرجح أن يكون موقع دفن السنوار في إسرائيل، حيث "يرغب الإسرائيليون في تجنب فكرة ادعاء أنصاره (السنوار) بأنه دفن كشهيد في الأراضي الفلسطينية".

ولم يعلق الإسرائيلي على طلب للتعليق من الصحيفة.

وذكر تقرير سابق نُشر على موقع "الحرة"، أن مسؤولين إسرائيليين أكدوا أن "اغتيال السنوار يعد فرصة" للعمل على إعادة الرهائن المحتجزين في القطاع".

ونعت منظمة التحرير الفلسطينية السنوار. وفي بيان منفصل، نعت فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، السنوار أيضا.

وتولى السنوار (61 عامًا) زعامة الحركة بعد اغتيال سلفه إسماعيل هنية في عملية اغتيال بطهران في 31 تموز، نُسبت إلى إسرائيل، التي لم تُعلق عليها رسميًا.

ويتّهم الإسرائيلي السنوار بأنه أحد المخططين الرئيسيين لهجوم حماس على إسرائيل في 7 تشرين الاول 2023، الذي تسبب بمقتل نحو 1200 شخص، غالبيتهم مدنيون، بينهم نساء وأطفال، وفقًا لأرقام إسرائيلية رسمية.

وردت إسرائيل على ذلك بقصف مكثف وعمليات عسكرية برية، مما أسفر عن مقتل نحو 42 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفقًا لوزارة الصحة في غزة.