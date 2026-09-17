الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف ناقلة بمضيق هرمز

وقال ، "استهداف ناقلة نفط كانت ترفع علم دولة أثناء عبورها من مسار مخالف في ".

ويأتي هذا في ظل تزايد التوترات الأمنية في مضيق هرمز، حيث شهدت الأشهر الأخيرة حوادث استهداف لناقلات نفط، وتثير هذه الحوادث مخاوف متجددة بشأن سلامة الملاحة التجارية في أحد أهم الممرات المائية الاستراتيجية في العالم.