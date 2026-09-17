السويد.. انفجار بميدان تدريب عسكري يسفر عن إصابة جنود

وذكرت هيئة البث : "وفقا للسلطات الإقليمية، نُقل 7 أشخاص إلى المستشفى، ويوجد 5 منهم في وحدة العناية المركزة".وأفاد التقرير بوقوع انفجار في الموقع، إلا أن القوات المسلحة لم تحدد طبيعة الحادث الذي تسبب في وقوع الإصابات.ونقلت الهيئة عن أوغرين، المسؤول الإعلامي في القوات المسلحة، قوله: "وقع حادث في ميدان التدريب. وللأسف، لا يمكنني تأكيد طبيعة هذا الحادث".وأوضح أوغرين أنه لم تقع إصابات بين المجندين، وأن المصابين الذين نُقلوا إلى المستشفى هم عسكريون محترفون.وفي بيان نُشر على موقعها الإلكتروني، أوضحت القوات المسلحة السويدية أن الإصابات التي لحقت بالعسكريين ناجمة عن إصابات بشظايا.