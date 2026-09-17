غارتان إسرائيليتان على محيط بلدتين جنوبي لبنان

أفادت وسائل إعلام دولية، مساء الخميس، بوجود غارتين إسرائيليتين على محيط بلدتين جنوبي .

وقالت تلك الوسائل، "غارتان إسرائيليتان على محيط بلدتي بني حيان وطلوسة جنوبي ". وأضافت أن "القوات الإسرائيليية اطلقت قنابل مضيئة على أطراف بلدتي وبيت ليف".