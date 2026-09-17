البنتاغون يدرس سحب نحو ثلث القوات الأمريكية من أوروبا

ونقلت "إن بي سي" عن مسؤولين، "البنتاغون يدرس خطة لسحب نحو ثلث القوات الأمريكية من أوروبا ويشمل ذلك طائرات وسفنا وأسلحة".

وكان الرئيس الأمريكي أعلن، الخميس، أن بلاده تقترب من منعطف حاسم في المواجهة مع ، مشيرا الى أنه يواجه قرارا كبيرا قريبا، فيما كشف مسؤولون أن أمر بالحفاظ على مستويات القوات الحالية بالشرق الأوسط.