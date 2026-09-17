إيران تحدد العائق الرئيسي أمام السلام في المنطقة

وأوضح أصانلو في كلمة ألقاها خلال اجتماع شيانغ شان الأمني الثالث عشر في ، التطورات الأمنية في منطقة ، مؤكدا على "ضرورة بناء بنية أمنية محلية وإنهاء الوجود والتدخل الأمريكي في المنطقة".وأضاف أن "وجود في غرب يشكل عائقا خطيرا أمام مسيرة السلام والاستقرار"، وقال: "يجب أن تضمن دول المنطقة أمنها بنفسها، ولا ينبغي للقوى من خارج المنطقة أن تبادر إلى تولي مسؤولية أمن هذه المنطقة".وفي إشارة إلى تصاعد التنافس الجيوسياسي ووجود القوى من خارج المنطقة في غرب آسيا، أوضح أن "استمرار هذا الوضع، بالإضافة إلى تصاعد حدة سباق التسلح، قد أدى إلى تكوين تصورات متبادلة للتهديد، وتحويل جغرافية المنطقة إلى ساحة للضغط والردع المتبادلين".وأشار إلى المبادئ الأساسية للقانون الدولي، بما في ذلك مبدأ حظر استخدام القوة، وقال إن "التطورات في السنوات الأخيرة أظهرت أن هذه المبادئ تواجه تحديات جادة، واستمرار هذا التوجه قد يؤدي إلى إضعاف النظام القانوني الدولي وتطبيع الإفلات من العقاب على انتهاكات سيادة الدول".