واشنطن توافق على إصدار تأشيرات لمسؤولين إيرانيين

وافقت ، الخميس، على إصدار تأشيرات لمسؤولين إيرانيين كبار.

وقالت "أسوشيتد برس"، " توافق على إصدار تأشيرات لمسؤولين إيرانيين كبار لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة". الى ذلك نقلت وكالة رويترز عن ، "الوفد الأساسي للنظام الإيراني سيتمكن من حضور الجمعية العامة للأمم المتحدة".