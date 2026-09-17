ترامب يعلن: نقترب من منعطف حاسم في المواجهة مع إيران

أعلن الرئيس الأمريكي ، الخميس، أن بلاده تقترب من منعطف حاسم في المواجهة مع ، مشيرا الى أنه يواجه قرارا كبيرا قريبا، فيما كشف مسؤولون أن أمر بالحفاظ على مستويات القوات الحالية بالشرق الأوسط.



وقال وفق موقع "أكسيوس"، "نقترب من منعطف حاسم في المواجهة مع يتعلق باستئناف هجمات واسعة النطاق لإنهاء الصراع".

وأضاف "أواجه قرارا كبيرا قريبا بشأن ما إذا كنت أريد الدخول والقضاء على النظام الإيراني وكل الاحتمالات واردة معي".

ولفت ترامب بالقول "أريد استغلال اجتماع للاستماع مباشرة للحلفاء الإقليميين بشأن الخطوات التالية في الحرب"، مردفا " أمامي قرار مصيري بشأن ما إذا كنت أريد التدخل والقضاء على النظام الإيراني".

وتابع "أريد معرفة موقف الحلفاء الإقليميين وقد كنا حريصين على حمايتهم"، مضيفا "الإيرانيون على تواصل مباشر معنا وما زالوا يرغبون في التوصل لاتفاق".

الى ذلك، نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين، "ترامب أمر بالحفاظ على مستويات القوات الحالية بالشرق الأوسط حتى نهاية العام في حال العودة للقتال".