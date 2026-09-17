تبادل جديد لجثث الجنود بين روسيا وأوكرانيا

أفاد بذلك النائب في الروسي شمسائيل سارالييف، ممثل مجموعة التنسيق البرلمانية لشؤون العمليات العسكرية الخاصة، مضيفا في تصريحات صحفية أن عملية التبادل جرت في معبر "نوفايا " على الحدود البيلاروسية الأوكرانية.وأكد هذا الخبر المراسل العسكري لصحيفة "كومسومولسكايا برافدا" الروسية ألكسندر كوتس، كما أكده الجانبان البيلاروسي والأوكراني أيضا.وفي عملية التبادل السابقة في 13 أغسطس سلمت 261 جثة لجنود أوكرانيين مقابل حصولها على جثث 24 من جنودها.