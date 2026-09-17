الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ينوي الترشح لانتخابات 2028

ونقلت قناة " " الخاصة، وصحيفة "جمهوريت"، عن محمد أوجوم مستشار قوله: "إذا أيد 360 نائبا قرارا بالدعوة لانتخابات جديدة، فستجرى في 16 أبريل 2028".وبموجب القانون التركي، كان من المقرر إجراء الانتخابات في شهر مايو من ذلك العام.