بسبب "الموت الرحيم".. توتر غير مسبوق بين الفاتيكان والإليزيه قبيل زيارة البابا إلى فرنسا

وفي هذا السياق، نقلت صحيفة "لا كروا" (La Croix)، عن مراسلها في ، رفض البابا أن يتم استقباله من قبل عند زيارته كاتدرائية ، التي أُعيد فتح أبوابها نهاية العام الماضي بعد سنوات من الترميم إثر الحريق الذي تعرضت له في الخامس عشر من نيسان/أبريل 2019.من جهتها، وأثناء اتصال مجلة "لوبوان" (Le Point) بمصالح الرئاسة الفرنسية لتأكيد الخبر، أوضحت الأخيرة أنه جرى بالفعل اقتراح لقاء يجمع البابا وماكرون وعدداً من الحرفيين الذين ساهموا في إعادة الكاتدرائية، غير أن ذلك "لم يكن ممكناً بسبب ارتباطات جدول أعمال البابا".كما كشفت الصحيفة نفسها أن البابا رفض أي ظهور مبالغ فيه للحرس الجمهوري الفرنسي ضمن المراسم التشريفية، فضلاً عن رفضه مأدبة المخصصة له، وكذلك رفضه تلقي " "، وهو أعلى وسام رفيع يمنح في .وأوضحت "لا كروا" أن قرار البابا عدم لقاء الرئيس الفرنسي أمام الكاتدرائية يعود إلى أسباب سياسية بارزة، أولها معارضة الشديدة للقانون الذي أُقر مؤخراً في فرنسا حول " الرحيم" والذي سانده ماكرون بقوة، حيث يرى الفاتيكان، أسوة بباقي الأديان السماوية، أن الموت الرحيم الموجه للمرضى ميؤوس من شفائهم يُعد تعدياً على الإرادة الإلهية.أما السبب الثاني فيكمن في رفض البابا إعادة تمثيل مراسم افتتاح الكاتدرائية التي جرت في شهر كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي بحضور الرئيس الأمريكي ؛ إذ لم ترقَ تلك الاحتفالات لتقييم الفاتيكان، وهو ما دفع البابا لرفض حضورها آنذاك.ووفقاً لما أفادت به مجلة "لوبوان"، فإن البابا لن يمتثل لعدة محطات بروتوكولية تقليدية أخرى، مثل الوقوف عند نصب الجندي المجهول.