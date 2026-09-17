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قادة 7 جيوش عربية يجتمعون مع "إسرائيل" لبحث المواجهة مع إيران
دوليات
2026-09-17 | 04:44
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
229 شوهد
السومرية نيوز
– دوليات
زعمت تقارير إعلامية إسرائيلية، عن عقد اجتماع عسكري سري في
ألمانيا
جمع
رئيس الأركان
الإسرائيلي إيال زامير وقادة جيوش دول عربية كبرى بقيادة
الولايات المتحدة
، لمواجهة تهديدات
إيران
.
وتأتي هذه الخطوة وفق الإعلام العبري في وقت تتصاعد فيه الجهود لتنسيق المواقف الإقليمية، خاصة فيما يتعلق بالصراع مع الحوثيين والوجود الأمريكي المستمر في المنطقة.
وقالت القناة 13 الإسرائيلية إن موقع "أكسيوس" نقل عن مصادر إسرائيلية أن قائد
القيادة المركزية
الأمريكية (سنتكوم) الأدميرال براد كوبر عقد اجتماعاً مغلقاً في
ألمانيا
لرؤساء أركان جيوش الشرق الأوسط، بحضور نظرائهم من مصر والسعودية، والإمارات، والبحرين، والكويت، وقطر، والأردن.
وأضافت القناة العبرية أن الاجتماع الذي عُقد الأسبوع الماضي شهد تأكيداً من كوبر على أن
الولايات المتحدة
لا تعتزم سحب قواتها من منطقة الشرق الأوسط، وذلك رغم الهجمات الإيرانية التي استهدفت قواعد أمريكية في المنطقة.
وأشارت إلى أن
رئيس الأركان
الإسرائيلي إيال زامير قدم خلال اللقاء عرضاً تفصيلياً لقادة الجيوش العربية حول عمليات الجيش الإسرائيلي في مختلف الجبهات.
وذكر التقرير أنه بالإضافة إلى الاجتماع نفسه، تجري
إسرائيل
والسعودية مفاوضات بوساطة أمريكية حول الكيفية التي يمكن بها تل أبيب تقديم المساعدة في الجبهة مواجهة الحوثيين.
ونقل المصدر المطلع على التفاصيل أن الخيار المطروح حالياً هو تقديم مساعدة إسرائيلية مباشرة في مجالات الاستخبارات والمراقبة وتحديد الأهداف، على غرار الدعم الذي تقدمه إسرائيل للإمارات.
وأشارت إلى أن القيادة المركزية الأمريكية أكدت لاحقاً استضافتها لاجتماع في ألمانيا ضم كبار مسؤولين عسكريين من 8 دول ضمن إطار "مؤتمر مخطط له"، وأن المناقشات ركزت على "فرص توسيع نطاق التعاون الأمني في الشرق الأوسط"، دون الكشف عن هوية الدول المشاركة أو تفاصيل المحادثات.
ولفتت القناة إلى الطبيعة الاستثنائية لهذا اللقاء، نظراً لعدم وجود علاقات دبلوماسية بين إسرائيل وكل من
السعودية
وقطر والكويت.
وشدد "أكسيوس" على أنه بينما وقعت اجتماعات مشابهة في الماضي، فإن هذا هو الأول من نوعه بهذا الحجم والتشكيل منذ بدء عملية "زائير الأسد".
وفي سياق متصل، ذكرت التقارير أن
مجلس النواب
الأمريكي صوت الليلة الماضية للمرة الثالثة لصالح إنهاء الحرب في
إيران
، حيث أقر قراراً يتعلق بصلاحيات الحرب يحد من قدرة
الرئيس دونالد ترامب
على مواصلة العمل العسكري دون موافقة
الكونغرس
.
وقالت القناة 13 إن الاقتراح حظي بتأييد 220 عضواً مقابل معارضة 204، وهو نمط مشابه للخطوات السابقة التي اتخذت خلال الصيف. غير أن التصويت الحالي شهد انضمام عدد من الجمهوريين إلى جميع الديمقراطيين الذين صوتوا لصالح القرار.
ونقلت عن عضو مجلس النواب الديمقراطي سيث مولتون قوله: "هل تتذكرون عندما قال
ترامب
إن الحرب ستستمر لأسابيع قليلة فقط؟ لقد حان الوقت لكي يطرح الكونغرس أسئلة صعبة حقاً، كما يأمرنا الدستور، بدلاً من الخضوع لإدارة أخرى تدعو للحرب".
ويشكل هذا الاجتماع تطوراً نادراً في العلاقات الأمنية الإقليمية، حيث يعكس تقارباً استراتيجياً متزايداً بين إسرائيل ودول
الخليج العربية
بقيادة الولايات المتحدة، مدفوعاً بالمخاوف المشتركة من النفوذ الإيراني وتصعيد الأنشطة العسكرية في المنطقة.
ويأتي اللقاء في ظل جهود دبلوماسية أمريكية مكثفة لإعادة ترتيب التحالفات الأمنية في الشرق الأوسط، خاصة بعد التطورات الأخيرة في اليمن والعراق وسوريا، مما يشير إلى تحول محتمل في بنية الأمن الإقليمي نحو تعاون أكثر علنية وتنسيقاً عملياً على الأرض، رغم الحساسيات السياسية القائمة وعدم تطبيع العلاقات رسمياً مع بعض الدول المشاركة.
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