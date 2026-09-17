طهران تطلب من دبلوماسي سويدي مغادرة إيران خلال يومين.. ماذا فعل؟

وأفادت وكالة " " بأن العلاقات العامة في أعلنت رفضها الادعاء الذي لا أساس له من الصادر عن الحكومة بشأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأدانت منع أحد الدبلوماسيين الإيرانيين العاملين في لدى السويد من مواصلة مهامه.

واستدعي السفير صباح الخميس 17 سبتمبر إلى الإيرانية، حيث التقى يوسفي، لشؤون أوروبا الغربية في الوزارة، وأبلغه احتجاج الشديد على السياسات السويدية تجاه .

وشمل الاحتجاج، وفقا للبيان، الخطاب السويدي بشأن إيران واستضافة عناصر وجماعات إرهابية معادية لإيران.

وأضاف البيان أن السفير السويدي أبلغ، بعد رفض طهران الاتهامات الموجهة إليها والإجراء المتخذ بحق دبلوماسيها، بضرورة مغادرة أحد دبلوماسيي بلاده الموجودين في طهران الأراضي الإيرانية خلال 48 ساعة، لأسباب أوضحتها الوزارة للسفير.