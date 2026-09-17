طهران تطلب من دبلوماسي سويدي مغادرة إيران خلال يومين.. ماذا فعل؟

وأفادت وكالة "تسنيم" بأن العلاقات العامة في وزارة الخارجية الإيرانية أعلنت رفضها الادعاء الذي لا أساس له من الصحة الصادر عن الحكومة السويدية بشأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأدانت منع أحد الدبلوماسيين الإيرانيين العاملين في السفارة الإيرانية لدى السويد من مواصلة مهامه.
واستدعي السفير السويدي صباح الخميس 17 سبتمبر إلى وزارة الخارجية الإيرانية، حيث التقى علي رضا يوسفي، المدير العام لشؤون أوروبا الغربية في الوزارة، وأبلغه احتجاج طهران الشديد على السياسات السويدية تجاه إيران.
وشمل الاحتجاج، وفقا للبيان، الخطاب السويدي بشأن إيران واستضافة عناصر وجماعات إرهابية معادية لإيران.
وأضاف البيان أن السفير السويدي أبلغ، بعد رفض طهران الاتهامات الموجهة إليها والإجراء المتخذ بحق دبلوماسيها، بضرورة مغادرة أحد دبلوماسيي بلاده الموجودين في طهران الأراضي الإيرانية خلال 48 ساعة، لأسباب أوضحتها الوزارة للسفير.