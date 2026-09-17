الولايات المتحدة توافق على بيع معدات عسكرية للسعودية بينها إف 35

أعلنت ، الخميس، عن الموافقة على بيع معدات عسكرية للسعودية بينها طائرات إف 35.

وقالت الخارجية الأمريكية، "وافقنا على صفقة بيع محتملة لمعدات عسكرية للسعودية بقيمة 24.3 مليار دولار". وأضاف "صفقة البيع المحتملة مع تشمل مقاتلات من طراز إف 35 ومعدات أخرى ذات صلة".