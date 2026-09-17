الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على "منصة تداول" لدعمها إيران

أعلنت الأمريكية، الخميس، عن فرض عقوبات على "منصة تداول" لدعمها الحكومة الإيرانية.

وقالت الخزانة الأمريكية، "فرضنا عقوبات على منصة تداول العملات المشفرة "بيت بنك" لدعمها الحكومة الإيرانية". وأضاف "العقوبات ضد اليوم شملت شركة للتجارة الإلكترونية و3 أفراد"، مؤكدة "سنواصل استهداف منظومة الأصول الرقمية الإيرانية والكيانات والجهات الدولية التي تسهل عملها". وتفرض عبر ، بين مدة وأخرى عقوبات جديدة على كيانات وأفراد في قطاعات عدة تحديداً ولمختلف دول العالم.