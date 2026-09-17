مسؤول أمريكي: نركز على ضمان الملاحة في البحر الأحمر والحوثيون تواصلوا معنا

وقال المسؤول، "نركز على ضمان الملاحة بالبحر الأحمر وإفساح المجال لشركائنا لإدارة التحديات الأمنية".

وأضاف "نحن على تواصل مستمر مع والحكومة اليمنية بشأن "، متوقعا أن "يواصل الحوثيون الالتزام بشروط وقف إطلاق النار".

وتابع "الحوثيون تواصلوا معنا وأبلغونا أنهم لا يريدون قتالنا".

ويأتي هذا بعد تصعيد شهدته جبهات ومأرب وتعز ولحج في ، وأعلنت القوات الحكومية استهداف مواقع حوثية قرب المخا وفي مأرب، بينما قال الحوثيون إنهم نفذوا هجمات على أهداف داخل السعودية، بينها قاعدة خميس مشيط ومنشآت في ينبع.

وأثارت التطورات مخاوف من تهديد الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة عبر البحر الأحمر وباب المندب، بالتزامن مع تحركات سياسية لاحتواء القتال، بينها اتصالات أمريكية ودعم معلن للحكومة اليمنية، ومحادثات غير معلنة قيل إنها جرت في مع ممثلين للحوثيين.