هيئة بريطانية تكشف عن حادث أمني في مضيق هرمز

كشفت البريطانية، مساء الخميس، عن حادث أمني في .

وقالت الهيئة، "بلاغ عن حادث أمني بمضيق هرمز على بعد 16 ميلا بحريا شمال شرقي خصب بسلطنة ".

ويأتي هذا في ظل تزايد التوترات الأمنية في ، حيث شهدت الأشهر الأخيرة حوادث استهداف لناقلات نفط، وتثير هذه الحوادث مخاوف متجددة بشأن سلامة الملاحة التجارية في أحد أهم الممرات المائية الاستراتيجية في العالم.