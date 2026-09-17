قرار أمريكي جديد بشأن الوجود العسكري في الشرق الأوسط

وأضاف الموقع نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أن " وهيغسيث أمرا بإبقاء القوات الأمريكية في الشرق الأوسط عند المستوى الحالي حتى نهاية العام، للحفاظ على الجاهزية لاحتمال استئناف القتال على نطاق واسع".ويعتقد مسؤولون أمريكيون أنه "على ترامب اتخاذ قرار بإنهاء الصراع في أسرع وقت ممكن، إذ لا يمكن للجيش الأمريكي الحفاظ على توازن القوى الحالي لفترة طويلة"، ووفقا لمصادر الموقع، سيضطر الرئيس الأمريكي في نهاية المطاف إلى إنهاء العمليات العسكرية.وكان ترامب قال، وفق موقع "أكسيوس"، إنه يقترب من نقطة قرار حاسمة بشأن الحرب مع ، موضحا أنه قد يقوم بعمليات عسكرية واسعة النطاق بهدف إنهاء الصراع، في وقت لا تزال فيه الخيارات العسكرية والدبلوماسية مطروحة أمام .