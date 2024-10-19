بعد تهديد بوجود قنبلة.. هبوط اضطراري لطائرة هندية

نيوز- دولي

ذكرت الألمانية، أن طائرة هندية تقل 147 راكبا، هبطت اضطراريا في مطار فرانكفورت في ألمانيا، في أعقاب تهديد بوجود قنبلة، خلال رحلتها من نيودلهي إلى .

وقال متحدث باسم إنه تم نشر التهديد على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، وأفاد التهديد، الذي تبين زيفه لاحقا، بزرع قنبلة على متن الطائرة التي تديرها شركة "فيستارا".

وبعد تلقي التهديد، أبلغ الطيار هيئة الحركة وطلب تحويل المسار إلى فرانكفورت.

وتمت الموافقة على الطلب وهبطت الطائرة في الساعة التاسعة ودقيقتين مساء (19:02 بتوقيت غرينتش).

وبمجرد هبوط الطائرة على الأرض، غادر الركاب الطائرة وخضعت للتفتيش الدقيق من قبل والكلاب المدربة على كشف المتفجرات. ولم يتم العثور على أي قنبلة، وتم أن الطائرة آمنة.

يشار إلى أنه في بداية أيلول، تم تحويل مسار رحلة أخرى، تابعة لشركة "فيستارا"، كانت في طريقها من مومباي إلى فرانكفورت، إلى مطار في شرق تركيا، بعد العثور على تهديد بوجود قنبلة، مكتوبا على ورق مراحيض على متن الطائرة.