المقاومة الإسلامية في العراق: هاجمنا هدفا حيويا في الجولان المحتل

نيوز – دولي

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم السبت، أنها هاجمت هدفا حيويا في الجولان المحتل بواسطة المسير.

وفي بيان لها، قالت المقاومة انه "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الاسلامية في صباح اليوم السبت 19-10-2024، هدفا حيويا في الجولان المحتل، بواسطة المسير".

وأضاف البيان: "تؤكد المقاومة الإسلامية، استمرار العمليات في دك معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".

وتعلن "المقاومة في العراق" بشكل متكرر استهداف إسرائيلية حساسة منذ أشهر عديدة ردا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.