إسرائيل تتهم إيران بمحاولة اغتيال نتيناهو

نيوز – دولي

ذكر مصدر في رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، إن حاولت اغتيال نتنياهو، وذلك عقب استهداف مسيرة لمنزله في قيسارية.

وفي هذا السياق، قال الإسرائيلية نضال كناعنة:

-هذه القراءة الإسرائيلية خطيرة للغاية.

-إسرائيل ترى استهداف قيسارية على أنه محاولة اغتيال لنتنياهو وليس رسالة عادية من حزب الله.

-إلقاء التهمة على له عدة تداعيات، قد تبدأ من تحميل المسؤولية أمام العالم باستهداف رمزا للحكومة الإسرائيلية.

-وقد يكون سقف التداعيات بكثير، وهنا نتحدث عن الرد بالمثل على واستهداف مسؤولين إيرانيين على أراضي إيرانية من المرشد على خامنئي حتى رئيس الحكومة أو غيرهم.

-ستكون هناك اتصالات أميركية بإسرائيل للتأكد من أن الأهداف التي تم الاتفاق عليها بشأن الضربة الإسرائيلية لن يتغير.

وأكد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أن طائرة بدون طيار قادمة من لبنان استهدفت بشكل مباشر منزل نتنياهو في قيسارية.

وذكرت قناة 13 الإسرائيلية أن رئيس الوزراء أكد أن طائرة بدون طيار أطلقت بشكل مباشر على منزل نتنياهو، مشيرة إلى أن "نتنياهو وزوجته لم يكونا هناك".

وكان بيان للجيش الإسرائيلي قد ذكر أن "صفارات الإنذار دوت في قواعد عسكرية في غليلوت شمال تل أبيب عقب تسلل مسيرة من لبنان".

وأضاف: "رصدنا عبور 3 مسيرات من لبنان تم اعتراض اثنتين منها واصطدمت الثالثة بمبنى في قيسارية".

وبحسب خدمة الإسعاف الإسرائيلية، لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وقالت الشرطة إن انفجارات سمعت في قيسارية، وهي بلدة ساحلية يمتلك بها نتنياهو منزلا يقضي به عطلته.