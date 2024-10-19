أول تعليق من نتنياهو عقب استهداف منزله بمسيرة

نيوز – دولي

اعلن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو اليوم السبت، في تعليق على استهداف مقر إقامته بقيسارية شمال تل أبيب، إنه "سنواصل حتى النهاية ولا شيء سيردعنا".

وقال نتنياهو بعد استهداف منزله: "سنواصل المضي قدما في حرب الإحياء حتى النهاية".

وأعلن الإسرائيلي اليوم السبت، أن مسيرة أطلقت من لبنان، أصابت بشكل مباشر منزل نتنياهو في قيسارية شمال تل أبيب.

وأكد نتنياهو أن وزوجته لم يكونا في منزلهما بقيسارية وقت انفجار المسيرة.

وكان الإسرائيلي أعلن صباحا أنه اعترض مسيرتين أطلقتا من لبنان، فيما ضربت مسيرة ثالثة بشكل مباشر في قيسارية وأصابت الشظايا إلى جواره، ولم تتم الإفادة عن إصابات.