عمل فني قريب يجسد حياة الشهيد يحيى السنوار

وأعلن سعيد إلهي، عن عزمه لإنتاج فيلم عن حياة الشهيد "يحيى السنوار" ونضاله ضد الكيان الصهيوني.واوضح إلهي: نحن في مرحلة البحث في حياة الشهيد الشخصية ودراسة النضالات والأنشطة الثقافية والسياسية له وكذلك فترة الأسر في سجون الكيان الصهيوني وكيفية إطلاق سراح هذا الفلسطيني المقاوم واستشهاده.واضاف: بعد كتابة السيناريو من قبل الكتاب ذوي الخبرة سنقوم بإنتاج فيلم عن حياة الشهيد السنوار.يذكر أنه نعت حماس، أمس الجمعة، رئيس المكتب لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وقائد معركة طوفان الأقصى الشهيد يحيى السنور (أبو إبراهيم).