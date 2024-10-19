لبنان.. 15 شهيدا وجريحا بغارة اسرائيلية على البقاع الغربي

ونقلت الوكالة عن مركز عمليات طوارئ التابع لوزارة قولها، أن "غارة للعدو الصهيوني على بعلول في البقاع الغربي، أدت إلى استشهاد 15 وإصابة شخصا بجروح".واضافت انه "بدأ العمل على تحديد هويات أشلاء تم رفعها من مكان الغارة".