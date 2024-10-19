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لبنان.. ارتفاع حصيلة ضحايا الغارة الإسرائيلية على بلدة معلول
دوليات
2024-10-19 | 11:54
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
535 مشاهدة
أعلنت وزارة
الصحة
اللبنانية
مساء اليوم السبت، مقتل أربعة أشخاص وتسجيل 13 جريحا في حصيلة محدثة لغارة إسرائيلية على بلدة معلول في البقاع
الغربي
.
وصدر عن مركز عمليات طوارئ
الصحة
العامة التابع لوزارة
الصحة
العامة بيان أعلن فيه أن "الغارة الإسرائيلية على البقاع
الغربي
أدت في حصيلة محدثة إلى مقتل أربعة أشخاص وإصابة ثلاثة عشر بجروح".
واستهدف
الطيران
الإسرائيلي بغارة
جوية
منطقة الشويفات في محيط الضاحية الجنوبية لبيروت.
كما استهدفت غارة عنيفة
مبنى
في منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت.
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