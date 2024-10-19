لبنان.. ارتفاع حصيلة ضحايا الغارة الإسرائيلية على بلدة معلول

وصدر عن مركز عمليات طوارئ العامة التابع لوزارة العامة بيان أعلن فيه أن "الغارة الإسرائيلية على البقاع أدت في حصيلة محدثة إلى مقتل أربعة أشخاص وإصابة ثلاثة عشر بجروح".واستهدف الإسرائيلي بغارة منطقة الشويفات في محيط الضاحية الجنوبية لبيروت.كما استهدفت غارة عنيفة في منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت.