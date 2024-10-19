غارات "إسرائيلية" تستهدف بلدات لبنانية

استهدفت غارات "إسرائيلية"، مساء اليوم السبت، مناطق عدة في .

وقالت وسائل إعلام دولية، إن "غارات إسرائيلية استهدفت، عيتا ومنطقة المشرفة عند الحدود السورية وبلدات طيرحرفا والضهيرة وكفرا والجبين، و صريفا وجباع، ومعروب".

وتشهد منذ 23 أيلول 2024، غارات "إسرائيلية" مكثفة تسببت حتى الآن باستشهاد واصابة الآلاف من المواطنين، فضلاً عن نزوح أكثر من مليون لبناني ومغادرة عشرات الآلاف الى خارج البلاد، مع دمار واسع في مدن عدة.