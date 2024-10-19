في دولة آسيوية.. علامات تحذيرية من "الفقر المتزايد"

لم يعد نمو الناتج المحلي الإجمالي في قادرًا على مواكبة العجز المالي فضلا عن الركود الاقتصادي وانتشار الفقر.

وبينما يكافح الصيني، تظل المكانة للصين أولوية، وتواجه تحديات كبيرة ويكافح العديد من المواطنين.

ويسلط سونغ جوتشنغ، الباحث في مركز العلاقات بجامعة تشونغ تشنغ في تايوان، الضوء على عشرة تحديات رئيسية: الأكل، واللباس، والتعليم، والبحث عن عمل، والزواج، والإنجاب، والإسكان، والرعاية الطبية، ورعاية المسنين، وترتيبات الجنازة، مما يجعل الحياة صعبة من إلى اللحد.

ولاحظ سونغ جوتشنغ أن تمر بتحول كبير من الحلم الصيني إلى الفقر المنتشر، ووصف الوضع الاقتصادي الحالي بأنه "عميق وغير قابل للشفاء" وسلط الضوء على عشرة مخاوف رئيسية تؤثر على البر الرئيسي.

ومن بين المخاوف الفجوة الشديدة بين الأغنياء والفقراء، ووفقًا لإحصاءات الحزب الشيوعي الصيني، فإن 960 مليون شخص، أي ما يقرب من 70% من السكان، يكسبون أقل من 2000 يوان شهريًا، وتشير بيانات البنك الدولي إلى أن حوالي 200 مليون شخص يعيشون في فقر، وأن الثروة بين أغنى وأفقر الأسر تبلغ 359 مرة.

ومن المخاوف ايضا ظهور البركان الاجتماعي، ووفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال، يكشف مسح مشترك أجراه علماء صينيون وأجانب بعنوان "البركان الاجتماعي" عن تحول في الإدراك، كذلك الانتحار الاجتماعي.

وتتضمن المخاوف مأساة جيل الشعر الفضي، وتفيد تقارير المكتب الوطني للإحصاء في أن 290 مليون شخص تبلغ أعمارهم 60 عامًا وما فوق، ومن المتوقع أن يتجاوز عددهم 400 مليون بحلول عام 2035 و500 مليون بحلول عام 2050.

وتظهر بيانات مكتب الإحصاء في بكين أنه في النصف من هذا العام، بلغ إجمالي ربح شركات المطاعم في بكين التي تجاوزت إيراداتها السنوية 10 ملايين يوان 180 مليون يوان، وتضمنت ايضا المنافسة الشرسة الثورية، بسبب الطاقة الزائدة، والطلب المحلي غير الكافي، وتراكم المخزون، لجأت العديد من الشركات الصينية إلى المنافسة منخفضة السعر وحروب الأسعار العدوانية.

وشملت المخاوف انهيار الطبقة المتوسطة، وظهور الأطفال غير المكتملين، وبلغ دين الحكومة المركزية والمحلية في 114 تريليون يوان، والشركات غير المالية المملوكة للدولة مدينة بمبلغ 220 تريليون يوان، وبلغ دين النظام المالي 56 تريليون يوان، بإجمالي 390 تريليون يوان - ثلاثة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي للصين.