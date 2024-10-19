واشنطن تطلب "تفادي" استهداف المدنيين في لبنان

وقال الأمريكي لويد أوستن في تصريحات صحافية، "اليونيفيل تؤدي دورا مهما في حفظ السلام وفي تنفيذ القرار 1701 ونحتاج إليها، وغالانت أكد لي أن قصف الإسرائيلي لقوات اليونيفيل لم يكن متعمدا".

الى ذلك، اعتبر أوستن أن "عدد الضحايا المدنيين في غزة مرتفع أكثر من اللزوم"، مؤكدا "ضرورة زيادة المساعدات إلى قطاع غزة ورأينا مؤخرا تراجعا في هذه المساعدات".

وأضاف "طلبنا من إسرائيل تفادي استهداف المدنيين في لبنان"، مشددا بالقول "نريد المدنيين اللبنانيين والإسرائيليين إلى ديارهم".