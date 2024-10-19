البيان المشترك لمجموعة السبع.. طلب من إيران ودعم لأوكرانيا

وقال الوزراء في بيان أعقب اجتماعهم في نابولي إن السبع "تدعو إلى الامتناع عن تقديم دعم لحماس وحزب الله والحوثيين وفرقاء آخرين خارج إطار الدولة، و(الامتناع) عن اتخاذ أي اجراء إضافي من شأنه زعزعة استقرار المنطقة والتسبب بتصعيد يخرج عن السيطرة".وفيما يخص أوكرانيا، كرر وزراء الدفاع في السبع دعمهم "الراسخ" لكييف، بما في ذلك على الصعيد العسكري.وقالوا: "نجدد تأكيد دعمنا الراسخ لحرية وسيادة واستقلال أوكرانيا ووحدة أراضيها، ما دام ذلك ضروريا".وأضافوا: "نؤكد عزمنا على مواصلة تقديم المساعدة إلى أوكرانيا، بما فيها (المساعدة) العسكرية على المديين القصير والبعيد".كما أشاروا إلى أنهم يدعمون "مسار أوكرانيا الذي لا يمكن الرجوع عنه نحو دمجها في منطقتي اليورو والمحيط الأطلسي، بما في ذلك عضوية حلف شمال الأطلسي".وترأس إيطاليا المجموعة لهذا العام، وتتضمن المجموعة أيضا الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا واليابان، وانضم ممثلون للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي ووزير الدفاع الأوكراني إلى المحادثات في نابولي.