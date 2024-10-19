بلينكن بجولة مرتقبة في الشرق الأوسط.. هذه تفاصيلها

ونقل الموقع عن "مسؤول إسرائيلي" قوله، إن أهداف جولة بلينكن في المنطقة تشمل محاولة تجديد المفاوضات بشأن صفقة الرهائن، والترويج لخطة اليوم التالي في غزة، والحرب في لبنان، ومناقشة الرد الإسرائيلي المرتقب على .وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن، الخميس، أنه سيرسل وزير خارجيته إلى "إسرائيل" لمحاولة الدفع نحو وقف إطلاق في قطاع غزة بعد اغتيال زعيم حماس يحيى السنوار.وقال بايدن للصحفيين وصوله إلى ألمانيا: "حان الوقت لتنتهي هذه الحرب ويعود هؤلاء الرهائن، وهذا ما نحن مستعدون للقيام به، وأنا سأرسل أنتوني بلينكن إلى إسرائيل"، إلى أن الزيارة ستحصل في غضون "أربعة أو خمسة أيام".بدوره، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، إن تريد استئناف المحادثات بشأن مقترح لوقف إطلاق النار، وتحرير الرهائن في قطاع غزة بعد اغتيال السنوار.كما ذكرت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، السبت، أن اغتيال زعيم حماس يحيى السنوار يعد "فرصة لوقف إطلاق النار".