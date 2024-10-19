طهران تنفي صلتها بهجوم المسيرة على مقر نتنياهو

وقالت في الأمم المتحدة، "ننفي أي صلة لإيران بهجوم الطائرة المسيرة على مقر إقامة نتنياهو في قيساريا".

وكان "الإسرائيلي" أعلن، اليوم السبت، أن مسيرة أصابت بشكل مباشر منزل نتنياهو في قيسارية.



وأكد نتنياهو أن وزوجته لم يكونا في منزلهما بقيسارية وقت انفجار المسيرة.