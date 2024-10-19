الصحة العالمية تطلق تحذيرا يخص مستشفيات غزة

حذرت منظمة العالمية، من أن مستشفيات قطاع غزة قد تتوقف بسرعة عن العمل.

العام لمنظمة العالمية تيدروس غيبريسوس، إن "الأعمال العدائية بمحيط مستشفيات قطاع غزة قد تؤدي بسرعة لتوقفها عن العمل".

وأضاف أن "خطط لإرسال إلى عدوان غدا لتسليم وقود وإمدادات طبية"، مشددا بالقول "سننقل المرضى ذوي الحالات الحرجة من عدوان إلى الشفاء".

وتابع غيبريسوس "من الأهمية بمكان أن يظل مستشفيا عدوان والعودة في الخدمة".



الى ذلك قال، مدير عدوان، إن "الكميات التي يتم إمدادنا بها محدودة ولا تكفي إلا لبضعة أيام"، مضيفا أن "الإصابات على مدار الساعة وما تقدمه منظمة العالمية لا يكفي إلا ليوم".

ودعا مدير المستشفى الى ضرورة "فتح ممر آمن ودائم لتوفير المساعدات الطبية".

وشهد قطاع غزة، مساء السبت، سقوط عشرات الضحايا بغارات "إسرائيلية" على منازل سكنية في بيت لاهيا.