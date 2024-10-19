السعودية.. إحالة مسؤولين في قناة للتحقيق بسبب "تقرير مخالف"

وأوضحت العامة لتنظيم الإعلام أن القرار يأتي بسبب تقرير إخباري قالت إنه "مخالف للأنظمة والسياسة الإعلامية للمملكة".وأكدت أنها "تتابع باستمرار مدى التزام وسائل الإعلام بالأنظمة الإعلامية للمملكة وضوابط المحتوى، ولن تتهاون في تطبيق النظام تجاه أي مخالفة"، بحسب البيان.ولم يوضح بيان ما هي القناة التي قصدها القرار، لكن الساعات الأخيرة شهدت عاصفة من الجدل بعد تناقل مقتطفات من تقرير مصور بعنوان "ألفية الخلاص من الإرهابيين"، بثته MBC عبر برنامجها "MBC في أسبوع".وأعلنت هيئة الإعلام والاتصالات في العراق، السبت، وقف عمل القناة، بسبب "انتهاك قناة MBC الفضائية للوائح البث الإعلامي من خلال تجاوزاتها المتكررة وتطاولها" على من سمتهم "قادة وقادة المقاومة الأبطال".