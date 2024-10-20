​لبنان.. حصيلة إجمالية لضحايا "الغارات الإسرائيلية"

أعلنت وزارة اللبنانية، الأحد، عن حصيلة إجمالية لضحايا "الغارات الإسرائيلية" التي استهدفت البلاد.

وقال مركز عمليات طوارئ العامة التابع لوزارة في بيان، لإن "غارات الإسرائيلي على ليوم أمس السبت 19 تشرين 2024 أسفرت عن الحصيلة التفصيلية التالية: الجنوب: 11 شهداء و27 جريحا، النبطية: 5 شهداء و23 جريحا، البقاع: 9 جرحى"، الى أن "الحصيلة الإجمالية ليوم أمس 16 شهيدا وإصابة 59 بجروح".

وأضاف البيان "بذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية للشهداء منذ بدء العدوان حتى يوم أمس إلى 2464، والجرحى إلى 11530".



يشار الى أن مناطق عدة في تشهد منذ 23 أيلول 2024، غارات "إسرائيلية" مكثفة تسببت حتى الآن باستشهاد واصابة الآلاف من المواطنين، فضلاً عن نزوح أكثر من مليون لبناني ومغادرة نحو 70 ألفاً الى خارج البلاد، مع دمار واسع في مدن عدة.