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​لبنان.. حصيلة إجمالية لضحايا "الغارات الإسرائيلية"

دوليات

2024-10-20 | 14:37
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
​لبنان.. حصيلة إجمالية لضحايا &quot;الغارات الإسرائيلية&quot;
808 مشاهدة

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الأحد، عن حصيلة إجمالية لضحايا "الغارات الإسرائيلية" التي استهدفت البلاد.

وقال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة في بيان، لإن "غارات العدو الإسرائيلي على لبنان ليوم أمس السبت 19 تشرين الأول 2024 أسفرت عن الحصيلة التفصيلية التالية: الجنوب: 11 شهداء و27 جريحا، النبطية: 5 شهداء و23 جريحا، البقاع: 9 جرحى"، مشيرا الى أن "الحصيلة الإجمالية ليوم أمس 16 شهيدا وإصابة 59 بجروح".
 
وأضاف البيان "بذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية للشهداء منذ بدء العدوان حتى يوم أمس إلى 2464، والجرحى إلى 11530".

يشار الى أن مناطق عدة في لبنان تشهد منذ 23 أيلول 2024، غارات "إسرائيلية" مكثفة تسببت حتى الآن باستشهاد واصابة الآلاف من المواطنين، فضلاً عن نزوح أكثر من مليون لبناني ومغادرة نحو 70 ألفاً الى خارج البلاد، مع دمار واسع في مدن عدة.
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