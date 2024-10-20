لبنان.. اطلاق نار لإخلاء منازل في ضواحي بيروت

شهدت ضواحي بيروت، مساء الأحد، اطلاق نار لإخلاء منازل بعد تهديدات "اسرائيلية".

وقالت مصادر محلية، إنه "تم اطلاق رصاص في ضواحي لتحذير الأهالي لإخلاء المنازل التي تقع بالقرب من بعد التهديدات الاسرائيلية".

واستهدفت غارات "إسرائيلية"، مساء الأحد، بلدات لبنانية عدة مع الضاحية الجنوبية لبيروت.

وتشهد مناطق عدة في منذ 23 أيلول 2024، غارات "إسرائيلية" مكثفة تسببت حتى الآن باستشهاد واصابة الآلاف من المواطنين، فضلاً عن نزوح أكثر من مليون لبناني ومغادرة عشرات الآلاف الى خارج البلاد، مع دمار واسع في مدن عدة.