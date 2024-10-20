مسيرات "إسرائيلية" تقصف مناطق شرقي لبنان

قصفت "إسرائيلية"، مساء الأحد، مناطق عدة شرقي .

وقالت وسائل اعلام دولية، إن "مسيرات إسرائيلية تقصف مباني في مدينتي والهرمل وبلدة علي النهري بالبقاع شرقي لبنان".

وشهدت ضواحي بيروت، مساء الأحد، اطلاق نار لإخلاء منازل بعد تهديدات "اسرائيلية".

واستهدفت غارات "إسرائيلية"، مساء الأحد، بلدات لبنانية عدة مع الضاحية الجنوبية لبيروت.