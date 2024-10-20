صفارات الإنذار تدوي في "مستوطنات" عدة

دوت صفارات الإنذار، قبل قليل، في أربع "مستوطنات" عدة.

وأعلنت الجبهة الداخلية "الإسرائيلية"، أن "صفارات الإنذار دوت في مستوطنات مسغاف عام وكريات شمونة والمنارة ومرغليوت".

وأضافت أن "السبب هو خشية تسلل طائرة مسيرة"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.