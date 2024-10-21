وفاة الداعية التركي فتح الله غولن المتهم بالانقلاب التركي 2016

وقالت الصحيفة "لقد توفي فتح الله غولن، الذي كان يعيش في ولاية بنسلفانيا الأمريكية".وتتهم السلطات منظمة غولن، بالتورط في محاولة الانقلاب في يوليو 2016.وسبق أن طلبت من الولايات غولن.