لبنان.. إحصائية بعدد الشهداء والمصابين منذ بدء القصف الإسرائيلي

وذكر مركز عمليات أن الغارات الإسرائيلية على يوم الأحد 20 أكتوبر 2024 أسفرت عن مقتل 19 شخصا وإصابة 98 بجروح.وأفاد المركز بأن 13 شخصا استشهدوا في بالإضافة إلى إصابة 36 آخرين.ووفق ذاته استشهد في النبطية 6 أشخاص وأصيب 52 آخرون، فيما أصيب 9 بجروح في البقاع بالإضافة إلى تسجيل إصابة واحدة في جبل .ومنذ 23 سبتمبر الماضي، تشن حربا على لبنان، عبر غارات غير مسبوقة كثافة ودموية استهدفت حتى بيروت، بالإضافة إلى توغل بري بدأته في الجنوب، فيما يواصل مقاتلو "حزب الله" خوض المعارك وإطلاق الصواريخ على الأراضي الإسرائيلية.