فضحية تركية هزت الرأي العام العالمي

نيوز – دولي

اتهم مدع عام في إسطنبول، 47 شخصا منهم أطباء وممرضات، بالمعاملة غير المناسبة لرُضَّع بغرض التربح، فيما ذكرت وسائل إعلامية ان ذلك أدى إلى وفاة ما لا يقل عن 10 من حديثي الولادة في واحدة من الفضائح في تركيا خلال الأعوام القليلة الماضية.

وذكرت لائحة الاتهام أن "وزارة أغلقت تسعة مستشفيات خاصة نتيجة للتحقيق، بالإضافة إلى اعتبار 19 مؤسسة صحية في المجمل متحملة للمسؤولية".

وأشارت اللائحة التي نشرتها رويترز ان "المشتبه بهم متهمون بإنشاء جماعة إجرامية لإدخال الأطفال حديثي الولادة إلى مستشفيات خاصة بعينها وتلقي مدفوعات من هيئة الضمان الاجتماعي نظير عمليات علاج غير لائقة بل وأحيانا زائفة".

ويسعى حزب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي، إلى فتح تحقيق برلماني في الواقعة ودعا إلى استقالة وزير ميميش أوغلو.

وذكر ميميش أوغلو أن "عمليات التفتيش التي تنفذها وزارته في المستشفيات سيجري تنفيذها الآن بصرامة من أي وقت مضى".

وورد في لائحة الاتهام الواقعة في 1399 صفحة والمقدمة إلى محكمة في إسطنبول الأسبوع الماضي أن اثنين من المشتبه بهم، ويعملان على خط مكالمات الطوارئ، كانا يبحثان عن حديثي الولادة الذين قد يتم إرسالهم إلى هذه المستشفيات لتلقي العلاج في الرعاية المكثفة.

وأضافت أن حديثي الولادة أصبحوا بعد ذلك ضحايا للإهمال أو عدم كفاية الرعاية الطبية مع بيع الأدوية الموجهة لهم إلى آخرين، حيث توفي بعضهم جراء إصابتهم بعدوى في الوحدات.

وقالت لائحة الاتهام إن "هدف العصابة الإجرامية هو تحقيق أرباح مالية، لا تحسين الظروف للمرضى".

ونفى المشتبه بهم، ومنهم طبيبان و11 ممرضة، الاتهامات وقالوا إنهم لم يرسلوا حديثي الولادة عمدا إلى مستشفيات معينة وإن الأطفال تلقوا الرعاية الضرورية.

وتتضمن الاتهامات التي يواجهها المشتبه بهم تشكيل جماعة إجرامية والاحتيال وتزوير مستندات رسمية والإهمال الذي أفضى إلى قتل. حيث ممكن ان تقضي المحكمة بالسجن 589 سنة على بعض المتهمين إذا ثبتت إدانتهم.

وأشارت مصادر صحفية الى انه "تم إيداع 22 مشتبها به في السجن على ذمة محاكمتهم".