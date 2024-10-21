الجيش "الإسرائيلي" يدعو لإخلاء مبان في ضاحية بيروت

دعا "الإسرائيلي"، مساء الاثنين، الى إخلاء مبان في الضاحية الجنوبية لبيروت.



وقالت وسائل إعلام دولية، "أمر الإسرائيلي سكان مبان في الضاحية الجنوبية لبيروت بالإخلاء، بعد قوله إنه سيشن ضربات ضد أهداف لحزب الله هذا المساء".

الى ذلك، أعلنت الجبهة الداخلية "الإسرائيلية"، أن "صفارات الإنذار تدوي في في القطاع للحدود مع لبنان".

يشار الى ان مناطق عدة في تشهد منذ 23 أيلول 2024، غارات "إسرائيلية" مكثفة تسببت حتى الآن باستشهاد واصابة الآلاف من المواطنين، فضلاً عن نزوح أكثر من مليون لبناني ومغادرة عشرات الآلاف الى خارج البلاد، مع دمار واسع في مدن عدة.