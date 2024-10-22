الحرس الثوري: "إسرائيل" أصغر من أن تهاجم إيران

وذكر مقر بقية الله في الحرس الثوري الإيراني جعفري، انه "إذا قام الصهاينة بإجراء ضد فبالتأكيد سيتلقون رداً مضاعفاً"، مردفاً: "إسرائيل من أن تهاجم إيران".وأضاف، "من الممكن أن تقوم بهجوم يائس ومحدود وصغير لتقول إنني تحركت وقمت بالرد، لكنها بالتأكيد لا يمكن أن تنفذ هجوم مماثل لعملية الوعد الصادق2".وتابع جعفري، "أؤكد للشعب الإيراني أن الصهاينة لن يقوموا بخطوة كبيرة، وأن كل ما يفعلونه ليس أكثر من محاولة يائسة".