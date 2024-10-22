سيول جارفة في 10 محافظات تونسية.. السيارات اولى الخسائر

وأعلن المعهد الوطني للرصد الجوي (حكومي)، الثلاثاء، عن حالة إنذار عالية في عدة محافظات تونسية تشمل قابس (جنوب شرقي)، صفاقس، المهدية، المنستير وسوسة (وسط شرقي) ونابل، زغوان (شمال شرقي)، القيروان، وسيدي بوزيد (وسط) والقصرين، وذلك بسبب توقعات بهطول أمطار غزيرة.وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على التواصل الاجتماعي السيول وهي تجرف في الشوارع.وقال المتحدث باسم الدفاع المدني معز تريعة إن "فرق الدفاع المدني كانت على أهبة الاستعداد بعد ورود بلاغ تحذيري عن المعهد الوطني للرصد الجوي".وأكّد تريعة عدم تسجيل أيّ خسائر بشرية، موضحا أن الدفاع المدني يعملون على تلبية كل طلبات النجدة والاستجابة لها.وأفاد بالتدخل في عديد المناطق بمحافظات "صفاقس" و"قبلي" و"قابس" و"المهدية" لشفط مياه الأمطار التي تسربت إلى منازل عدد من المواطنين ومحلات .كما تقرر على إثر هطول كميات كبيرة من الأمطار، منذ فجر الثلاثاء، في محافظة صفاقس، تأجيل الجلسات بجميع محاكم صفاقس، إلى وقت لاحق.وأعلنت اللجنة المحلية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة (حكومية) بمحافظة القصرين، تعليق الدروس للفترة المسائية بكل مؤسسات التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي ومؤسسات التكوين المهني بالجهة، وذلك توقيا من مخاطر التقلبات المناخية على أن تبقى اللجنة الجهوية في حالة انعقاد دائم.وأفادت شركة تونس للطرقات السريعة بتسجيلعدة انزلاقات لشاحنات ما تسبب في أضرار مادية واصطدام بعربات أخرى.