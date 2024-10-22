الخارجية الروسية: استدعاء السفير الألماني لدى موسكو

وقالت الخارجية أنه "يتعين على وبروكسل وبرلين أن تدرك أن توسيع البنية التحتية العسكرية لحلف شمال الأطلسي في أراضي سيكون له عواقب سلبية للغاية ولن يبقى دون رد مناسب من الجانب الروسي".وجاء في البيان: "تم استدعاء الألماني في إلى الروسية، حيث تم تقديم احتجاج شديد له فيما يتعلق بإنشاء الإقليمي للقيادة البحرية لحلف شمال الأطلسي، بمبادرة من برلين، على أساس مقر القيادة البحرية لحلف شمال الأطلسي".