اعتدى على امرأة بسبب الخسارة.. سلوك غريب من لاعب شطرنج

وفقا لنادي سانت للشطرنج، خسر يو مباراته أمام منافسه فابيانو كاروانا، وبعد ذلك خرق اللائحة "البروتوكول" وخرج من القاعة، قبل أن يعتدي على امرأة كانت تصور البطولة، بتوجيه ضربة في الظهر.وتم إلغاء نتائج يو، وجرى توجيه اتهام للاعب الشطرنج بالاعتداء.وقدم لاحقا اعتذارا علنيا عن سلوكه.