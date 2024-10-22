البيت الأبيض يكشف عن محادثات بشأن لبنان

وقال البيت الأبيض، إن "واشنطن تجري محادثات يومية مع بشأن لبنان"، مضيفا أن "على تل أبيب اتخاذ احتياطات لحماية المدنيين".

وأضاف أن "جولة مهمة لتحقيق هدفنا طويل الأمد في المنطقة وإنهاء الحرب في وإيصال المساعدات للقطاع".



وتشهد مناطق عدة في منذ 23 أيلول 2024، غارات "إسرائيلية" مكثفة تسببت حتى الآن باستشهاد واصابة الآلاف من المواطنين، فضلاً عن نزوح أكثر من مليون لبناني ومغادرة عشرات الآلاف الى خارج البلاد، مع دمار واسع في مدن عدة.