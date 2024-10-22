هجوم صاروخي يستهدف قاعدة أمريكية في سوريا

استهدف هجوم صاروخي، مساء الثلاثاء، قاعدة للقوات الأمريكية في .

وقالت وسائل إعلام سورية، إن "هجوما صاروخيا استهدف قاعدة القوات الأمريكية في حقل غاز كونيكو بالريف لدير الزور". وتشهد مدن عدة بين مدة وأخرى دوي انفجارات، تشير الأنباء الى تصدي الدفاعات السورية لقصف "إسرائيلي".