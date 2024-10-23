غزة تحتاج الى 3 قرون لاستعادة اعمارها واقتصادها

وفي تقرير جديد لمؤتمر الأمم للتجارة والتنمية، فإنه إذا انتهت الحرب غدا وعادت إلى ما قبل هجوم حماس في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، فقد تحتاج إلى 350 عاماً ليعود اقتصادها إلى مستواه غير المستقر قبل الحرب.وتسببت الحرب في دمار هائل في قطاع بعد تدمير أحياء بأكملها، والطرق، والبنية التحتية الحيوية بشكل كامل، حيث يشير التقرير الى انه بمجرد التوصل إلى وقف لإطلاق النار، فإن العودة إلى الوضع الذي كان قائماً قبل أكتوبر (تشرين الأول) 2023 لن تضع على المسار اللازم للتعافي والتنمية المستدامة".واعتبر انه "إذا عاد اتجاه النمو المسجل بين 2007 و2022، والذي كان يبلغ 0.4% في المتوسط، ستحتاج إلى 350 عاماً فقط لتعود إلى مستويات الناتج المحلي الإجمالي المسجل في 2022".